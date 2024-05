Rivoluzione Roma - la decisione di De Rossi è netta | succederà in estate

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 19 maggio 2024) Previsti tanti cambiamenti in casanella pma sessione di calciomercato. Daniele Deha le idee molto chiare. Il campionato sta per volgere al termine e la testa di molti club italiani è già alla pma stagione. Tante squadre, infatti, non hanno rispettato le aspettative e inè quindi prevista una vera e propria. In questa lista è presente anche la, che ieri pomeriggio ha visto sfumare definitivamente il quinto posto e che per centrare la qualificazione in Champions League dovrà fare il tifo per l’Atalanta in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, purché la Dea arrivi quinta e i Giallosesti. Per il sesto anno, dunque, i capitolini rischiano di non qualificarsi alla Champions League, nonostante ...