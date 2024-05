Reazione a Catena - partenza con le polemiche | ecco cosa succederà a L’Eredit - la decisione della Rai spiazza il pubblico

(Di domenica 19 maggio 2024) La Rai pianifica il ritorno in palinsesto di, prenderà il posto deà. È polemica sul promonuova stagione. Potrebbe non partire sotto una buona stella l’avventura di Pino Insegno al timone di, il conduttore è alla prova del nove dopo il chiacchieratissimo flop del game show di Rai Due Mercante in fiera. I telespettatori ben ricorderanno che avrebbe dovuto guidare la nuova edizione deà, salvo poi cedere il timone al collega Marco Liorni. La Rai a gennaio, intimorita dagli ascolti disastrosi, ha preferito puntare su di lui per sostituire Flavio Insinna. Al timone deà doveva esserci Pino Insegno, la Rai invece gli affida la nuova stagione dia ...

