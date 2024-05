Junker Klopp un nome buono per tutti…uno che fa la differenza

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 19 maggio 2024): un focus sull’allenatore più desiderato dal popolo azzurro Quest’uomo al pari di Yaya Toure Campione del Man City, ha compreso l’amore viscerale che intercorre tra la città di Napoli ed il Napoli. Giocare a Napoli, San Paolo o Maradona, ne vale sempre il costo del biglietto poichè è un emozione unica., un uomo che non ha mai nascosto l’ammirazione per la Nostra autentica fede azzurra Un uomo che non ha mai nascosto l’ammirazione per la Nostra autentica fede azzurra, difatti dopo aver perso con il Borussia ed il Liverpool a Napoli ha sempre detto che era giusto xchè qui prima vinceva il pubblico e poi la squadra., un condottiero che prima o poi porterà alla vittoria Parthenope Lui sarebbe quel salto di qualità che qualcosa può aggiungere in termini di competitività europea, convince l’idea che solo uno ...