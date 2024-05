Franco Di Mare - il ricordo della moglie Giulia e della figlia Stella | Con lui abbiamo sorriso fino alla fine

(Di domenica 19 maggio 2024)Berdini, 33 anni, è lae già la vedova diDi. Si è sposata con il 15 maggio nella loro casa romana sulla Cassi, prima che il giornalista Rai morisse dopo una lunga lotta contro un mesotelioma. Al CorriereSera ricorda come lo ha conosciuto a Saxa Rubra. Lui giornalista, lei addettaristorazione. «Dopo aver scambiato un paio di battute, sempre dandomi del lei,, da buon napoletano, mi ha invitato a mangiare una pizza. Ci siamo andati dieci giorni dopo. Ed è stato un colpo di fulmine che mai mi sarei aspettato. Come mai avrei pensato di innamorarmi di un uomo che al primo appuntamento mi declama Il Lonfo di Fosco Maraini. Quando raccontava qualcosa,aveva un potere magnetico, folgorante. ...

