I 6 migliori Merlot al di sotto di 20 euro scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 19 maggio 2024) Ci tocca citare di nuovo Sideways, perché se nel film Miles Raymond (Paul Giamatti) si abbandona a un panegirico nei confronti del Pinot Nero, in un'altra scena invece si esprime con astio nei confronti del: "se qualcuno ordina, me ne vado" e urlando aggiunge "non berrò nessun fottuto". Ora, la reazione è, ovviamente, volutamente, esagerata, ma è certo che con questa scena gli sceneggiatori hanno volutolineare qualcosa che serpeggia nel mondo degli eno-appassionati. E cioè che ilnon può aspirare ai picchi di eleganza del pinot nero; una inferenza della quale bisognerebbe discutere con chi può permettersi di bere Château Petrus, ma insomma la tendenza generale di pensiero è un po' questa. Come ampiamente risaputo, ilè originario del distretto ...