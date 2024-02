Fiorentina, senti Romulo: 'Sarebbe bellissimo vedere Sarri a Firenze'

Calcio: Ranieri "Fiorentina merita di vincere un trofeo": Rimanere alla Fiorentina la scorsa stagione "è stato tutto inaspettato perché quando sono tornato da Salerno venivo da un infortunio e quindi ho saltato il ritiro pre campionato. Non mi sentivo bene, ... sport.tiscali

Fiorentina, Kouame ha la malaria: quanto dovrà stare fermo l'ivoriano: Brutte notizie in casa Fiorentina. Nelle ultime ore Christian Kouamé, tornato ad allenarsi al Viola Park dopo aver trionfato in Coppa d’Africa con la sua Costa d’Avorio, si è sentito male. La… Leggi ... informazione

Juventus, senti Lippi: “Allegri Nessuno vince senza campioni”: Cosa serve a questa Juve per raggiungere il livello della mia Innanzitutto i grandi calciatori, come c’erano in quegli anni. La Juve non vince da alcuni anni, perciò siamo vicini a ricominciare. Il ... calciostyle