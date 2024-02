Cercasi donatore di midollo | l' appello per Riccardo | 17enne affetto da una rara malattia

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Servono urgentemente donatori e donatrici diosseo per salvare". Questo, in sintesi, l'lanciato sui social Liceo Scientifico e Classico Statale "G. Peano - S. Pellico" di Cuneo: l'obiettivo è rintracciare una persona in buona salute, di età compresa tra i 18 e i 35 anni...