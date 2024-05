Incidente nella notte a Nova Milanese - si schianta un giovane di 23 anni | è grave

(Di sabato 18 maggio 2024) Un ragazzo di 23è rimastomente ferito dopo essersito a bordo di un veicolo – non ancora definito – in via Majorana a, in provincia di Monza e Brianza. Ilè stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. L’è avvenuto intorno alle mezzatra venerdì e sabato. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, coordinate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate l’ambulanza e l’automedica in codice rosso. Le condizioni del ventitreenne sono apparse immediatamente molto critiche: dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in pronto soccorso. La dinamica dello schianto non è chiara, ma non sono coinvolti altri mezzi. I carabinieri stanno ...

In un capannone a Novate Milanese sono state ri trovate 7 Bici clette di gran valore rubate una settimana fa in un negozio di Serravalle Sesia. I carabinieri hanno ritrovato le Bici clette, per un valore complessivo di 44mila euro, grazie al Gps ...

Nova Milanese (Monza), 5 maggio 2024 – Sei ventenni feriti : è il bilancio dell’ Incidente avvenuto nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 maggio , in via Giuseppe Garibaldi, a Nova Milanese . Lo schianto, pochi minuti prima delle 3, ha coinvolto due ...

