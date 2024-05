Purificare Ossigenare Idratare Così le chiome tornano a respirare e risplendere A casa con prodotti specifici di ultima generazione In salone con protocolli ad hoc

(Di sabato 18 maggio 2024) Approssimativamente, cinque milioni. Sono i follicoli piliferi (la struttura dove nasce il capello) che abbiamo in dotazione sin dalla nascita. Fatti due conti, circa mille per centimetro quadrato, numero che diminuisce variabilmente con l’età. Pur essendo molto resistenti, i capelli soffrono il cambio di stagione. Se al tatto li sentite ruvidi, alla vista opachi, se tendete a perderne più del solito e avvertite un senso di prurito, allora significa che i follicoli sono soffocati dalle scorie. Tutta colpa del cuoio capelluto che li ospita e che come una calamita attira a sé le particelle di sporco presenti nell’aria. ...

