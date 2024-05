Così il Pd mi ha licenziata e ora non mi paga lo stipendio e il Tfr

(Di sabato 18 maggio 2024) Jlenia Sardano è statadalla federazione provinciale del Partito Democratico di Cosenza. La donna, che è anche madre di un bambino di due anni, ha lavorato quindici anni per il Pd. Prima in nero e poi assunta a tempo indeterminato come segretaria amministrativa dal 2015 a dicembre 2022. E non ha percepito alcuni stipendi e il Trattamento di Fine Rapporto per 14 mila euro totali. La Verità racconta che Sardano ha scritto alla segretaria Dem Elly Schlein: «Quando la vedo in televisione, resto sempre basita. Non avrei mai immaginato: il partito dei lavoratori che lascia sola una madre, con una bambina piccola. Aspetto quei soldi da due anni. Come si possono ignorare i diritti di una persona che ha persino dedicato la vita al Pd?». La storia di Jlenia Il 31 dicembre 2022 Sardano, 44 anni, riceve la lettera di licenziamento. Ovvero la Risoluzione del ...

È indagata per abuso di mezzi di educazione, violenza privata e minacce un’insegnante di un asilo privato della Valbisagno a Genova che avrebbe maltratto una bambina di quasi tre anni. Secondo la procura, la dona di 46 anni avrebbe usato violenza ...

Cesena, 3 maggio 2024 – Studenti di quinta elementare scioccati dalle immagini di una lezione sessuale in aula. È l’incipit di una vicenda finita in tribunale e conclusasi recentemente in Cassazione con la conferma del licenziamento di ...

balla re sul luogo di lavoro può essere considerato un motivo di licenziamento? Purtroppo sì. Per informazioni chiedere a Maika Cabrera, Bidella licenziata da una scuola di Madrid poiché si è lasciata andare a qualche passo di danza latinoamericana ...

CM - Allegri è ancora sotto contratto. Licenziamento, buonuscita, milioni in ballo: tutto quello che c'è da sapere - CM - Allegri è ancora sotto contratto. Licenziamento, buonuscita, milioni in ballo: tutto quello che c'è da sapere - Quando Andrea Agnelli lo convinse a tornare nel 2021, impedendogli anche di accettare l'offerta dell'Inter per il dopo-Conte, Allegri firmò un contratto di quattro anni del valore di ... Perché ...

Montblanc. Il presidio dei lavoratori - Montblanc. Il presidio dei lavoratori - Continua, come denunciano i Si Cobas, "il calvario dei lavoratori in appalto Montblanc fra contratti di solidarietà non rispettati, procedure di licenziamento collettivo ... nella filiera dei ...

Juventus-Allegri, non finisce qui: cosa succede ora - Juventus-Allegri, non finisce qui: cosa succede ora - La Juventus ha presentato una contestazione disciplinare ad Allegri nel momento dell’esonero: può arrivare il licenziamento per giusta causa ...