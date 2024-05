Nuovenergie - violato il patto Rh - Settimo e Pero nel mirino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024) "Gli enti pubblici hannoilparasociale tra soci". È la “sentenza” emessa dal Collegio arbitrale in seguito all’esposto presentato da Canarbino Spa, socio privato dispa, nei confronti dei tre soci pubblici, le amministrazioni comunali di Rho,Milanese e. Penale da 250mila euro per Rho che detiene il 48,28%, di 100mila euro perMilanese che detiene il 20.72%. Mentreche detiene solo l’1% delle quote pagherà una penale molto inferiore. Dopo le polemiche sollevate da alcune forze politiche di minoranza sulla gestione della partecipata che fornisce luce e gas e la richiesta di costituire una holding per "una gestione più imprenditoriale" ora arriva la decisione del Collegio arbitrale che ha contestato ai Comuni tre ...