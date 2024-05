Problema grave Va affrontato con serietà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 18 maggio 2024) Tanti gli interventi dei vari candidati sul tema sicurezza, a partire dalla "civica" Maria Grazia Modena: "Ahimè, sull’emergenza ’Insicurezza a Modena’ anziché proposte risolutive sento tante parole vuote. Eppure non c’è da andare lontano per trovare una possibile soluzione, basterebbe leggere i contenuti del Patto per Modena Sicura, che esiste dal 1998. Patto che viene rinnovato ogni tre anni e quello vigente ha validità fino al 2025: contiene tutto ciò che serve per rendere Modena una città sicura". "Politiche centraliste miopi e sbagliate possono produrre conseguenze gravi per le comunità locali – spiega il candidato sindaco del centrosinistra Massimo Mezzetti intervenendo anche sulla situazione esplosiva al palazzo delle Costellazioni – se gli elettori me ne daranno la possibilità, il mio impegno sarà quello di impedire che si riproducano situazioni così. Apriremo un confronto senza ...