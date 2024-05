Terremoto | Protezione civile - sciame sismico in area flegre - scossa maggiore 3 7**

(Di sabato 18 maggio 2024) Napoli, 18 mag. (Adnkronos) - Dalle 6.06, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso unonell'dei Campii, con l'eventodi magnitudo 3.7 registrato alle 6.30. Lo rende noto il Dipartimento dellala cui Sala Situazione Italia, in seguito all'evento, si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della. Laè stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni.

Strano sciame di terremoti in Europa Centrale: si cerca una spiegazione - Strano sciame di terremoti in Europa Centrale: si cerca una spiegazione - Nel cuore dell’Europa, precisamente al confine tra Germania e Repubblica Ceca, si sta verificando un fenomeno sismico che potrebbe nascondere segreti molto più profondi di quanto si possa immaginare.