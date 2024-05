Caruso Nuovo - il bistrot milanapoletano

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2024) Riaperto con una nuova elegante veste curata da Dimorestudio, il locale più informale del Grand Hotel et de Milan può vantare la consulenza del bistellato campano Gennaro Esposito. In cucina c’è il corregionale Francesco Potenza, che per la primavera propone un menu ricco di vegetali e legumi