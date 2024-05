Almanacco del 18-05-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 18 maggio 2024)del giorno Iniziamo una nuova settimana ci proviamo chi lo sa il lunedì 13 maggio Buona giornata da parte di Francesco Vitale in studio oggi la chiesa ricorda la Beata Maria Vergine di Fatima il nome Maria è la forma Latina dal greco Maria a sua volta mutuato nell’ebraico Miriam numerose l’ipotesi del suo significato la teoria più accreditata propone amata o Amore il proverbio ci dice aria moto e sobrietà tengo L’uomo in sanità sono nati oggi Stevie Wonder Luciano Benetton Robert Pattinson Noi andiamo a fare no sorride Roger perché ci sono delle cose Guarda Vabbè ne parleremo in un altro modo che non abbiamo tempo sei questa bocca potesse parlare Allora buon compleanno Paolo Zaira Che bel nome Zaira e salutiamo Zoe Cristina Francesco Massimo Giacomo Livio che ormai l’abbiamo perso eh abbiamo perso l’abbiamo perso Antonella buona giornata Nicoletta Eh allora ...