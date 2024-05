Clamorosa svolta per Netflix | saranno trasmesse in diretta le partite di NFL

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 18 maggio 2024) La nota piattaforma streaming di, celebre per film e serie tv, si è assicurata la trasmissione indi match della NFL Il mondo del cinema e dello sport stanno vivendo un momento storico particolare. Sull’onda lanciata da Sky nei primi anni del 2000, oggi le piattaforme solitamente note per la trasmissione – oltre che produzione – di film, serie tv e documentari hanno deciso di aprire le proprie porte e allargare ulteriormente la propria clientela. Un passo che, in realtà, negli ultimi tempi era già stato fatto da Amazon. La nota azienda di proprietà del celebre imprenditore americano Jeff Bezos, si era assicurata in Italia la trasmissione dellepiù belle di Uefa Champions League ogni settimana.investe nella NFL (Pixabay) – Notizie.comIn questo modo si è inserita nella concorrenza ...