(Di sabato 18 maggio 2024) Manca poco alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non è da escludere che lo sblocco della situazionepossa verificarsi già tra una manciata di giorni. Laprobabile, ma non certa, è oggi martedì 21 maggio., le fasce Il governo di Giorgia Meloni darà il via libera a 950 milioni di euro per gli incentivi. La maggior parte di tale somma risulta destinata allea benzina e diesel Euro 6 nuove, per un totale di 403 milioni di euro. Un meccanismo pensato però per coinvolgere anche l’usato. In questo caso però la cifra, a confronto, è decisamente più bassa. Stanziati infatti 20 milioni di euro. Sono invece 53 e 50 i milioni previsti rispettivamente per veicoli commerciali leggeri e il ...

Il nuovo ecobonus è ormai prossimo ad arrivare, col Piano di incentivi per auto e moto che attende il via libera solo dalla Corte dei Conti per poter entrare in vigore. Nell’attesa dell’ok definitivo al decreto che mette in campo fondi per quasi un ...

I tanto attesi incentivi auto arriveranno entro fine maggio . Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso parlando al convegno inaugurale del Motor Valley Fest di Modena in risposta alle richieste di chiarimenti ...

Ecobonus auto 2024, c’è la data: a chi spetta e come fare domanda - ecobonus auto 2024, c’è la data: a chi spetta e come fare domanda - Tutto pronto per gli ecobonus auto 2024. Svariate le novità previste per quest’anno ed ecco fasce e possibili date per l’avvio degli incentivi ...

Incentivi auto 2024: fino a 16 mila euro per l’elettrico (con extra sconti delle case). Domande da giugno, i requisiti Isee - Incentivi auto 2024: fino a 16 mila euro per l’elettrico (con extra sconti delle case). Domande da giugno, i requisiti Isee - Se non l’ultima chance, per il mercato dell’auto italiana, e in particolare quello dell’elettrico, è un momento decisivo. Dopo cinque mesi di attesa, coincisi con un ...

Ecobonus auto 2024: i nuovi incentivi partono il 21 maggio - ecobonus auto 2024: i nuovi incentivi partono il 21 maggio - Dalle informazioni ora raccolte, saremmo finalmente vicini alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo programma di contributi all’acquisto per auto elettriche, ibride, termiche e anche a metan ...