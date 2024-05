Michele - la storia del neonato ucciso dal pitbull di famiglia | Il cane ci seguiv - poi l’ha morso alla testa e al collo

(Di sabato 18 maggio 2024) Si chiamavail bambino di cinque mesi morto dopo essere stato azzannato daldiin via Marconi a Palazzolo Vercellese. Ilera tra le braccia della nonna quando è stato aggredito dal. Nerone, 8 anni, hail bambino. Solo l’intervento di un vicino di casa ha consentito di liberarlo. Poi un’équipe sanitaria con l’elisoccorso ha tentato di rianimarlo. Senza risultati. I genitori del bambino si chiamano Dennis Cassinelli e Barbara Saporito. La tragedia arriva a tre settimane di distanza rispetto a quella di Francesco Pio a Eboli. Secondo la ricostruzione di Repubblica tutto è accaduto alle 18 del 17 maggio. La nonna stava cullando il bambino quando ille è saltato addosso. ...

