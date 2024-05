Cometa di Halley | quando ci sfiorò - gettando nel panico il mondo intero

(Di sabato 18 maggio 2024) Prima degli Elohim, prima del 2012 e della profezia dei Maya, prima del Millenium Bug e delle quartine di Nostradamus sull’Apocalisse prevista per il 1999, ci fu lei, ladi. Battezzata così in onore dell’astronomo Edmond, che per primo ne riconobbe la periodicità, presenta un periodo orbitale che va dai 20 ai 200 anni. Diversi artisti, nel tempo, l’hanno raffigurata o ne hanno parlato. È stata citata da Dante Alighieri, dipinta da Giotto nella sua Adorazione dei Magi, affresco della Cappella degli Scrovegni a Padova, rappresentata sull’Arazzo di Bayeux e, più recentemente, cantata da Irene Grandi nel brano Ladi, scritta per lei da Francesco Bianconi. Il suo ultimo passaggio al perielio risale al 1986; il prossimo sarà nel 2061. Ad essere passato alla storia, ...

