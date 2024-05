(Di sabato 18 maggio 2024)nella notte tra venerdì e sabato in viale GiovMigliara, a. Intorno all’una e mezza, una moto si ètaun automobile: il, un ragazzi di 24, è rimastomente ferito. Sul posto sono state inviate un’ambulanza emedica, coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. All’arrivo dei soccorritori le condizioni del ventiquattrenne erano piuttosto critiche: dopo averlo stabilizzato lo hanno portato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Non è chiara, al momento, la dinamica dello schianto, ma in viale GiovMigliara sono accorsi anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Sempre a, il giorno prima, ...

Incidente in scooter a Milano in via dei Rospigliosi (San Siro ): urta lo spartitraffico e perde il casco battendo la testa , morto a 20 anni Francesco

Milano – Non ce l'ha fatta il moto ciclista diciottenne ferito sabato sera in una tragica carambola in via Corelli : nella notte, i medici del San Raffaele ne hanno dichiarato il decesso, troppo gravi i traumi riportati. Il nome del ragazzo si ...

Incidente a Milano, motociclista si schianta contro un’auto: grave un ragazzo di 24 anni - incidente a milano, motociclista si schianta contro un’auto: grave un ragazzo di 24 anni - Lo scontro è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato in viale Giovanni Migliara. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale ...

Gravissimo incidente sul lavoro a Sumirago: due operai feriti da un macchinario - Gravissimo incidente sul lavoro a Sumirago: due operai feriti da un macchinario - Due operai sono rimasti gravemente feriti ieri mattina, venerdì 17 maggio, in un incidente sul lavoro avvenuto in una stamperia di Sumirago, in provincia di Varese.

A Sumirago operaio colpito da uno stampo rovente. È ricoverato in codice rosso - A Sumirago operaio colpito da uno stampo rovente. È ricoverato in codice rosso - Grave infortunio sul lavoro a Sumirago (Varese) dove un operaio è stato schiacciato e ustionato da una pressa. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14.30 in via Sandroni dove ha sede la ditta Imes che ...