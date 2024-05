Patto sul turismo - 21 Comuni decidono di fare squadra

(Di sabato 18 maggio 2024) Un protocollo d’intesa per la promozione del territorio a Est del Ticino con l’obiettivo di accrescere l’attrattività del territorio, valorizzando le identità locali e proponendo azioni congiunte per la promozione dei beni storici e culturali, del paesaggio e dell’ambiente, del benessere e dell’enogastronomia: è questo l’intento del documento che verrà sottoscritto oggi al Castello Visconteo di Abbiategrasso patrocinato da Regione Lombardia. In occasione della cerimonia aperta al pubblico, infatti, sarà anche possibile visitare la mostra fotografica "Un Territorio in Comune" allestita nel Castello Visconteo con i punti d’interesse di tutti gli enti aderenti al Tavolo. Il territorio preso in considerazione dal protocollo si snoda attraverso 21nel territorio tra Abbiatense, Castanese e Magentino che ha già dimostrato di avere ottime potenzialità turistiche. ...

