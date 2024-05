Camila Giorgi si è portata via mobili e tappeti dalla villa dove abitava E mi deve ancora 6 mesi di affitto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 18 maggio 2024) Non solo fisco. Dietro la “scomparsa” di, oltre a multe e conti al ristorante non pagati, c’è anche una. Più precisamente, quella che si trova nel comune di Calenzano in provincia di Firenze. Che la accusa non solo di non aver pagato gli ultimi seidell’, ma anche di aver portato viacasa. Per un danno complessivo tra i 50 e i 100 mila euro, dice lui oggi in un’intervista all’edizione fiorentina di Repubblica. Il padre allenatore Sergio, intestatario del contratto, però non ci sta: «Gli ho scritto che devono almeno restituirci le nostre cose, lui ha risposto in modo sprezzante dicendo che si trattava di oggetti di poco valore. Un comportamento odioso, per chi come me ha avuto un danno economico ma ...