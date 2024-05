Golf | Xander Schauffele in testa a metà PGA Championship 2024 Francesco Molinari tagliato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) Il rinvio di un’ora e 20 minuti del via del secondo giro del PGA, quasi inevitabilmente, ne causa la precoce sospensione per oscurità a fine giornata. Non che questo cambi di molto quanto accade nelle parti alte della classifica, conche si mantiene leader grazie al -3 del venerdì. Questo 68 lo porta a -12, con birdie alle buche 3, 7, 9 e 10 e bogey alla 11. Alle sue spalle, a un solo colpo di distanza, c’è un ritrovato Collin Morikawa, che si mantiene costante grazie al -6 che gli consente di salire a -11. Fondamentali nel suo caso i cinque birdie consecutivi dalla 4 alla 8, che gli consentono di scalare tre posizioni e superare la vera sorpresa di questo inizio al ValhallaClub, Sahith Theegala, terzo a -10 dopo un comunque convincente -4. Dopo una prima mattina passata da ...