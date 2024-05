Preghiera del mattino del 18 Maggio 2024 | Donami la Tua pace

(Di sabato 18 maggio 2024) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei ...

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione ...

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, ...

Sicilia, esplosione di bellezza: le preghiere sulla Scala Vecchia e alle orme greche di Agira - Sicilia, esplosione di bellezza: le preghiere sulla Scala Vecchia e alle orme greche di Agira - Borghi antichi, riserve naturali, il cammino verso il santuario tra lecci e preghiere. La primavera nell'isola è un'esplosione di emozioni e scoperte ...

Su Rai3 il documentario ‘Solo per amore’. A 30 anni dall’omicidio di camorra “non avete ucciso don Diana, lo avete moltiplicato” - Su Rai3 il documentario ‘Solo per amore’. A 30 anni dall’omicidio di camorra “non avete ucciso don Diana, lo avete moltiplicato” - Diciannove marzo 1994, Casal di Principe, ore 7:20 del mattino. La chiesa di San Nicola è insolitamente affollata. Le panche della parrocchia sono occupate da decine di persone raccolte in preghiera.

Preghiera a Maria, 15 maggio. La storia di Montenero inizia col ritrovamento di un quadro miracoloso - preghiera a Maria, 15 maggio. La storia di Montenero inizia col ritrovamento di un quadro miracoloso - Oggi siamo di nuovo raccolti in preghiera per supplicarti. Cosa ti chiediamo Finisca questa epidemia! Il popolo proteggi. Ai medici saggezza per individuare cure risolutive. I governanti illumina ...