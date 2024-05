La frammentazione decisionale europea e italiana da superare

Le piccole abitudini di un tempo «epocale» - Le piccole abitudini di un tempo «epocale» - Viviamo nell'enfasi, tutto diventa«epocale». La nuova «epocalità» è esattamente il contrario dell’epoché, che indica la filosofia della cautela o meglio della sospensione del giudizio sulle cose della ...

L’ultimo annuncio di Nordio: “La dignità dell’avvocato entrerà in Costituzione. Sarà elemento strutturale della giurisdizione” - L’ultimo annuncio di Nordio: “La dignità dell’avvocato entrerà in Costituzione. Sarà elemento strutturale della giurisdizione” - “La dignità della figura dell’avvocato entrerà in Costituzione. È in procedura di elaborazione un testo che sarà portato al consiglio dei ministri per una riforma Costituzionale, la figura dell’avvoca ...

Giorgetti a Bruxelles presenta il G7 finanze di Stresa - Giorgetti a Bruxelles presenta il G7 finanze di Stresa - Il ministro dell’Economia ieri ha presentato all’Eurogruppo i temi che saranno trattati a Stresa, nel prossimo G7 Finanze del 24 e 25 maggio.