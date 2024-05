Abbordata con una scusa Via la borsetta dall’auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024) Hanno simulato un finto incidente, per distrarla e riuscire così a portarle via laappoggiata sul sedile anteriore destro della sua auto. Una donna di 77 anni, nella serata di giovedì, è andata dai carabinieri a denunciare ciò che le era successo poco prima nel parcheggio sotterraneo del supermercato Esselunga, in via Montebello a Voghera. Le si erano infatti avvicinati due sconosciuti, incolpandola di un incidente stradale, in realtà solo simulato dagli stessi due malviventi. Una sorta di variante della truffa dello specchietto, in questo caso però non finalizzata ad estorcere denaro alla vittima, ma a derubarla. Un copione probabilmente già recitato dai due criminali: uno l’ha tenuta impegnata facendola scendereper mostrarle i segni a riprova dello scontro simulato, mentre il complice apriva la portiera dall’altra parte del ...