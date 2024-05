Traffico Roma del 18-05-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 18 maggio 2024) Luce VerdeBuongiorno e Bentrovati dalla redazione sul Raccordo Anulare si viaggia su carreggiata ridotta per un incidente all’altezza dello svincolo per La 24-teramo in carreggiata esterna possibili disagi alin piazza delle Cinque Giornate per un incidente all’altezza del Lungotevere delle Armi E possibili disagi anche in via Cristoforo Colombo nei pressi della sede del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica per una manifestazione prevista a partire dalle ore dieci di questa mattina per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sitopunto luce verde punto it da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura dell’ACI e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità