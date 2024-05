Torino-Milan - Serie A | streamin - probabili formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 18 maggio 2024)è una partita valida per la trentasettesima giornata diA e si gioca sabato alle 20:45:ni,, diretta tv eg. La cinquina rifilata al Cagliari sabato scorso (5-1) a San Siro ha permesso aldi mettere fine al digiuno di vittorie – i tre punti mancavano da più di un mese – e di chiudere ogni discorso per quanto riguarda il secondo posto. I rossoneri, saliti a quota 74 punti, sono irraggiungibili sia per la Juventus che per il Bologna e si sono garantiti un pass per la Final Four della Supercoppa Italiana, in programma a gennaio in terra saudita. Pulisic – IlVeggente.it (Lapresse)Un successo necessario ma che sposta poco – la stagione del Diavolo non può essere considerata positiva – e che non ...