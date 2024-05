Kate Middleton - ultime notizie Il nuovo video delle Principessa ma lei non c’è

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 18 maggio 2024)pubblica uninsieme a William sul loro profilo Instagram. Ma lei non si vede e non si sente. Infatti, i Principi del Galles hanno condiviso un’anteprima del loro film in occasione della Settimana di sensibilizzazione sulla salute mentale., ilsu Instagram dove non c’è Ciò significa che non ci sono significative novità sulle condizioni di salute di. Anche se in settimana sono emerse indiscrezioni poco rassicuranti, come quella secondo la quale il cancro sarebbe più grave di quello che dicono o la voce secondo la quale il suo tumore sarebbe derivato da un’infezione da Papilloma virus. D’altro canto, la pubblicazione di questo...