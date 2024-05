Vercelli - bimbo di cinque mesi morto azzannato dal pitbull dei genitori | l' aggressione mentre era in braccio alla nonna nel giardino di casa

La tragedia - Dramma nel Vercellese, azzannato alla testa da un pitbull: muore un bimbo di cinque mesi - La tragedia - Dramma nel Vercellese, azzannato alla testa da un pitbull: muore un bimbo di cinque mesi - bimbo muore azzannato da un cane nel Vercellese. Il bimbo di soli cinque mesi è stato azzannato da un cane di grossa taglia, pare un pitbull. bimbo muore azzannato da un cane nel Vercellese Il… Leggi ...

