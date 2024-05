L' industria dei videogiochi è in crisi nera

(Di sabato 18 maggio 2024) Le recenti chiusure di quattro studi da parte di Microsoft sono solo l'ultimo caso di un problema di gestione e costi che è ormai radicato in tutto il settore e che sta rendendo sempre più difficile per gli sviluppatori lavorare serenamente

(Adnkronos) – Nel 2023, il mercato dei videogiochi in Italia ha continuato a mostrare una fase di crescita positiva, superando i 2,3 miliardi di euro con un incremento del 5% rispetto all'anno precedente, come rivelato dal rapporto "I videogiochi ...

(Adnkronos) – Il 29 aprile 2024, dalle 15:00 alle 18:00, il Gaming Matters Dubai Conference ospiterà un forum pubblico gratuito, presso l'innovativo Museo del futuro di Dubai , per ampliare e potenziare le competenze della prossima generazione di ...

