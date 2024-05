Sostenibilità alimentare - Taranto partecipa al progetto europeo

(Di sabato 18 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoLa tappa in Albania, nella capitale Tirana, è stata solo prima pernell’ambito del“Food Trails” che ha come obiettivo promuovere la, ridurre sempre più lo scarto di cibo ed arrivare al “rifiuto zero”. Esigenze primarie soprattutto per il territorio ionico alle prese con emergenze di varia natura che finiscono per influenzare negativamente sulla qualità della vita. Negli ultimi anni, il Comune diha cominciato ad attuare azioni di sensibilizzazione sull’importanza di avere una politicaconcreta. Ed è per questo motivo che nel 2022ha iniziato a collaborare con il CIHEAM Bari (Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari) nel...

Genova, tutto pronto per i Giochi Internazionali della Gioventù Salesiana - Tema importante dell'evento sarà anche la sostenibilità. Il team PGS limita, per l'occasione, la ...che ormai da anni crea danni e grosse problematiche che non riguardano solo la produzione alimentare ...

Audi House of Progress: sostenibilità e innovazione tornano nella settimana del design a Milano - Anche quest'anno Milano ha aperto le porte ad Audi House of Progress, l'hub creativo in cui design, innovazione e sostenibilità si incontrano. In quest'edizione, ad alimentare il legame storico tra Audi e la Design Week, l'energia di Audi Q6 e - tron 100% elettrica in anteprima ufficiale al pubblico. Esibita nel ...