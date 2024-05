Chico Forti oggi in Italia | questo il Falcon 2000 che atterrerà a Pratica di Mare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 18 maggio 2024) Una volta uscito dalla prigione americana, l'attesa si è rivelata più breve del previsto., il 65enne trentino detenuto per 24 anni in un penitenziario della Florida, è partito per l'. È atteso già per questa mattina all'aeroporto militare didi. Ieri sera, infatti, undella nostra Aeronautica è decollato da Miami per riportarlo a Roma. Una vittoria indiscutibile per il governono e per il presidente del Consiglio che negli ultimi mesi ha lavorato personalmente nel massimo riserbo e in sinergia con le autorità americane. Condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per omicidio sarà portato poi nel carcere di Verona.ha trascorso quasi un quarto di secolo in una prigione di massima ...