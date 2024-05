Qui trovi i migliori visori per la realtà virtuale - a prezzi che non avresti mai immaginato

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 18 maggio 2024) Stai cercando il miglior visore per lain circolazione? Tramontata (per ora) l’ipotesi metaverso, questo tipo di occhiali in grado di trasportarti nellae nellaaumentata ti danno nuove possibilità in ambito gaming e ti permettono di guardare film e serie tv in maniera ancora più immersiva. In attesa dell'arrivo di Apple Vision Pro in Italia, l’interesse per laè forte e sarà uno dei pilastri dell’evoluzione tecnologica di domani. Un futuro ancora tutto da scrivere che, in ogni caso, sta portando con sé grandi novità per quanto riguarda iper la, oramai indipendenti da PC e smartphone e con un ruolo preciso: ...