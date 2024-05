Ex Ilva - Melucci | Bisogna lavorare con tutte le parti interessate ad un perimetro di condizioni sostenibili e di garanzia per la comunit - preordinate alla cessione dello stabilimento siderurgico

(Di sabato 18 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoProsegue franco e razionale il confronto tra gli Enti locali ionici e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, intornoriconversionedi Taranto etransizione del moeconomico della città dei due mari. Nella giornata odierna il Sindaco Rinaldoha incontrato il Ministro Adolfo Urso ed è tornato a richiedere che il Governo e la struttura commissariale pongano la massima attenzione e priorità agli obiettivi dellaà locale, che sono, in modo evidente, strettamente collegati ai temi della tutela dell’ambiente e della salute, in relazione alle procedure di gara in corso di allestimento per laal mercato dei compendi aziendali dell’ex ...

Ex Ilva e non solo: ecco cosa Melucci ha chiesto al ministro Urso

Processo Ex Ilva, stop ai pagamenti provvisionali alle parti civili - "Ambiente svenduto", la Corte d'assise d'appello sospende con ordinanza l'esecutività in capo agli imputati. E i legali della famiglia Riva insistono: trasferire il dibattimento a Potenza

Ilva, ecco il piano per la ripartenza. I grandi clienti: «Siamo pronti a comprare acciaio» - La domanda c'è, il mercato è pronto a riaprire le porte all'acciaio prodotto negli stabilimenti ex Ilva, di Taranto ma non solo. Un prodotto che si è sempre ...