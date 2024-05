Il maltempo concede tregua Isola Carolina ancora allagata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024) Il pesanteche si è abbattuto sul Lodigiano tra mercoledì e giovedì ha arrecato numerosi danni in città e non solo. Le conseguenze erano visibili anche nella giornata di ieri. L’(nella foto) presentava molte zone sommerse, in particolare all’uscita verso il parcheggio e il tribunale, quil’acqua ferma formava grandi pozze e, per via del vento forte, un albero di grandi dimensioni è crollato, rompendo il cancello d’ingresso e sfondando le grate. Alcuni danni ci sono stati in via Fissiraga, dove l’acqua è entrata in una cantina raggiungendo i 70 centimentri di altezza qui è stato necessario usare pompe idrovore; in via Lombardia poi vi sono stati alcuni box allagati. Quasi del tutto asciutto risultava ieri lo svincolo della tangenziale all’ingresso da Lodi in direzione ospedale, però la ...