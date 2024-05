Papa | in volo in elicottero verso Verona

Città del Vaticano, 18 mag. – (Adnkronos) – L?elicottero con a bordo il Papa atterrerà intorno alle 8 a Verona , nel piazzale adiacente lo stadio Bentegodi per poi spostarsi in auto a San Zeno. Qui alle 8.30 incontrerà circa un migliaio di ...

Verona, il Papa fa visita ai detenuti-falegnami. “Impariamo un mestiere per quando usciremo di qui: così ci sentiamo utili” - verona, il papa fa visita ai detenuti-falegnami. “Impariamo un mestiere per quando usciremo di qui: così ci sentiamo utili” - Ho provato una grande emozione, onore e un senso di utilità”. Sono le toccanti parole di uno dei detenuti-falegnami di verona che accoglieranno papa Francesco nella sua visita al capoluogo veneto oggi ...

Papa Francesco in viaggio per Verona. L’appuntamento all’Arena della Pace (A. Sillioni) - papa Francesco in viaggio per verona. L’appuntamento all’Arena della Pace (A. Sillioni) - Alle 6.30 di questa mattina papa Francesco è partito per verona dove alle 10 prenderà parte all’Arena di Pace 2024. Nell’occasione incontrerà e dialogherà con varie realtà della società civile, dell’a ...

Mille bresciani a Verona per l’abbraccio di Papa Francesco - Mille bresciani a verona per l’abbraccio di papa Francesco - Due gli eventi principali della giornata, alla quale parteciperanno molti parrocchiani del Garda di casa nostra: in mattinata l’Arena di Pace e la messa di Pentecoste, nel pomeriggio l’appuntamento è ...