La Russia sogna l' Ue in frantumi Questa è una lotta psicologica

Basta un gol di Fullkrug al Borussia Dortmund per sogna re in grande: i tedeschi vincono per 1-0 l'andata della semi finale di Champions contro il PSG, chiamato alla rimonta a Parigi.Continua a leggere

"Non c'è una regia dietro gli attentati. Ma la Russia sogna che si frantumi l'unità dell'Europa" - "Non c'è una regia dietro gli attentati. Ma la russia sogna che si frantumi l'unità dell'Europa" - Dall'auto che lo sta conducendo a Tarquinia per un comizio, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parla con il Giornale dell'attualità politica ...

Georgia, proteste contro la legge “russa” sulle influenze straniere: cosa sta succedendo e perché - Georgia, proteste contro la legge “russa” sulle influenze straniere: cosa sta succedendo e perché - Continuano le proteste in Georgia per la "legge russa" sugli "agenti stranieri" approvata in Parlamento, che limita il ruolo di giornali ...

Bidzina Ivanishvili, alberi e conti offshore: così un miliardario tiene in bilico la Georgia - Bidzina Ivanishvili, alberi e conti offshore: così un miliardario tiene in bilico la Georgia - DAL NOSTRO INVIATO KIEV - È russo, ma non è russo. È filorusso, ma anche filoeuropeo. È filo-Nato, ma pure putiniano. È un oligarca, ma non è sanzionato. È il padrone, ma fa l’umile. sogna la Georgia, ...