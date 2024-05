Gravidanza sicura dopo un tumore al seno BRCA | con la PMA il rischio recidiva non aumenta

(Di sabato 18 maggio 2024) Le tecniche di riproduzione assistita sono sicure per le giovani donne con una storia dialmutato. In queste persone ildinon. Lo conferma uno studio presentato al congresso ESMO Breast a Berlino, il primo al mondo per numero di partecipanti e durata dell’osservazione.al, le nuove tecnologie per la prevenzione ...

In supporto alle cure mediche dei tumori al seno metastatici, è stato presentato da Komen italia con il sostegno di Gilead, all'interno della "Race for The cure ", "Metadinamiche" , un percorso di cura integrato che si prende cura delle pazienti a ...

MSD in collaborazione con Fondazione Aiom ha lanciato la campagna “Non sono tutti uguali. Tumori al seno e percorsi di vita”. In occasione di questa campagna Lucia Ocone si esibirà in un monologo dove vengono raccontate le fasi le fasi attraversate ...

Le "A Dragon for life" pronte per la Vogalonga - Le "A Dragon for life" pronte per la Vogalonga - Donne coraggiose, forti. Che non si sono arrese. Anzi, dopo l’operazione di tumore al seno, sono rinate anche attraverso lo sport. Le stesse donne che, domani, muoveranno da Falconara in direzione Ven ...

Eccellenze sanitarie. Cambio al vertice. Arriva il dottor Baldetti - Eccellenze sanitarie. Cambio al vertice. Arriva il dottor Baldetti - È il responsabile di Oncologia chirurgica ricostruttiva della mammella. Sostituisce la collega Tassinari. "Sono felice: il mio è un ritorno a casa".

Race for the cure, visite dei medici del Policlinico e Asl Bari - Race for the cure, visite dei medici del Policlinico e Asl Bari - La Asl e il Policlinico di Bari saranno protagonisti a Race for the Cure. L'Asl ha predisposto, all'interno del Villaggio della Salute, allestito e inaugurato oggi in piazza Prefettura, uno stand nel ...