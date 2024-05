Enrico Mantoan - chi è il Fleximan di Rovigo | Attivista di Forza Nuov - voleva un 2024 esplosivo

(Di sabato 18 maggio 2024) L’uomo accusato di esseresi chiama, ha 42 anni ed è stato segretario provinciale dia. Era residente a Este in provincia di Padova ma ora sta in un B&B ad Ariano Polesine. I carabinieri di Adria gli attribuiscono 5 colpi dei 15 con cui sono stati abbattuti degli autovelox in provincia di. Di mestiere fa l’operaio manutentore per una ditta emiliana che realizza impianti a gas. Ad incastrarlo la telecamera vicina all’autovelox assaltato a Rosolina (), sulla Romea, la notte del 3 gennaio. Ma anche qualche post su Facebook: «Che sia un», augurava il primo gennaio scorso. «Se sono rose fioriranno, se son velox… taglieranno», aggiungeva successivamente. ...

