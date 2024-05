Toti pretendeva fondi illeciti - è mistero sul verbale di Spinelli jr

(Di sabato 18 maggio 2024) Secondo quanto dichiarato da Roberto, figlio del noto imprenditore Aldo, il governatore Giovanniavrebbe fatto pressioni per ottenere finanziamenti. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia,jr. ha affermato chefaceva vere e proprie “sceneggiate” per ottenere questi. Tuttavia, la trascrizione dell’interrogatorio è oggetto di contesa. I legali di, in particolare Andrea Vernazza e Alessandro Vaccaro, hanno inviato una PEC alla giudice Paola Faggioni e al pm Luca Monteverde sostenendo che il termine corretto fosse “leciti” e non “”. La difesa die degliquindi si oppone alla versione dei fatti riportata dal ...

