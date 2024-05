Casertana-Juventus Next Gen dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita

L`urna della fase nazionale dei Playoff di Serie C, tra le partite in programma, offre anche l`incrocio tra Juventus Next Gen e Casertana. Partita...

Juventus Next Gen-Casertana è il match valido per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. La sfida tra la squadra allenata da Brambilla e quella di Cangelosi si giocherà oggi , martedì 13 maggio alle 20:30 allo stadio Moccagatta ...

Pagina 1 | Juve Next Gen, a Caserta senza i 'big': ecco chi poteva giocare i playoff - Pagina 1 | Juve next Gen, a Caserta senza i 'big': ecco chi poteva giocare i playoff - La Juventus next Gen (così come l'Atalanta U23 ... A queste condizioni se ne aggiungerebbe un'altra, ovvero che i giocatori in questioni siano nati dopo il 1° gennaio del 2001: il regolamento ...