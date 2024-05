Quadruplicare la linea ferroviaria Castello-Bologna

(Di sabato 18 maggio 2024)la-Castel Bolognese. Se ne è iniziato a parlare nei giorni scorsi, con il primo incontro di un dibattito pubblico a cui hanno preso parte 115 persone, collegate da remoto. In particolare sono stati approfonditi le ragioni e gli aspetti trasportistici. Per l’occasione vertici di Rfi hanno esposto le ragioni e l’inquadramento dell’opera nel contesto europeo e nazionale e gli aspetti trasportistici, nonché le fasi progettuali e il processo autorizzativo. "In questa fase iniziale è molto importante discutere la fattibilità e le alternative progettuali – commenta Andrea Pillon, responsabile del dibattito pubblico –. Questo vuol dire che verranno presentate una serie di alternative possibili che sono state ovviamente studiate ma che devono essere definite e scelte nel dettaglio. Siamo ...

L'Ue non è l'America. Perché Bruxelles ha le mani legate sui dazi alle auto cinesi - L'Ue non è l'America. Perché Bruxelles ha le mani legate sui dazi alle auto cinesi - Bruxelles non può imitare l'amministrazione Biden: lo tsunami delle auto cinesi qui è partito già molti anni fa. E l'Ue non ...

La linea ferroviaria. Quarto binario tra Empoli e Montelupo. Il progetto va avanti - La linea ferroviaria. Quarto binario tra Empoli e Montelupo. Il progetto va avanti - L’intervento va comunque in coda al raddoppio della Empoli-Siena. Apporterebbe notevoli benefici anche sulla tratta da e verso Pisa. L’ex governatore Rossi disse: "Un investimento da 44 milioni di eur ...