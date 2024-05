Lo scrittore Antonio Schiena al liceo De Sanctis Galilei di Manduria - il suo libro una favola nera sull’adolescenza

Antonio Scurati è uno scrittore e giornalista italiano. Negli ultimi tempi il suo nome è rimbalzato da un titolo all’altro di giornali, telegiornali, social e trasmissioni televisive come non aveva mai fatto fino ad ora, nonostante il suo successo ...

Manduria: martedì Antonio Schiena con “Chiodi” Presentazione del libro - Manduria: martedì antonio Schiena con “Chiodi” Presentazione del libro - Martedì 21 maggio alle 15.30 lo scrittore antonio Schiena presenterà presso il Teatro “De Sanctis” di Manduria il suo libro Chiodi (Fazi, Roma 2023). All’interno di una scuola il protagonista del ...

Buon compleanno Claudia Koll, Costanza Zanchini, Corrado Guzzanti… - Buon compleanno Claudia Koll, Costanza Zanchini, Corrado Guzzanti… - Buon compleanno Claudia Koll, Costanza Zanchini, Corrado Guzzanti, Fabiano Fabiani, Piero Gnudi, Remo Ruffini, Francesco Nuti, Lorenza Foschini, Alberto ...

Wideread, nasce prima app gratuita per scrittori e lettori - Wideread, nasce prima app gratuita per scrittori e lettori - Nasce la prima app gratuita per scrittori, disegnatori e amanti di libri e fumetti. Si chiama Wideread ed è il primo social dedicato all'editoria digitale, web novel e web comic. (ANSA) ...