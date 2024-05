La vita e gli amori di Cristiano Malgioglio | Il primo bacio a una ragazza Ora ho un fidanzato turco

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 18 maggio 2024) Crisitano, cantante, paroliere e volto tv, parla della suae della sua carriera in un’intervista al Corriere della Sera. Cominciando da quando era un ragazzino particolare: «Una specie di Cher. Sempre stato avanti. Mi trasferii a Genova da mia sorella Francesca, compravo abiti coloratissimi, da donna, che mi facevo riadattare dalla sarta. Però i compagni di scuola mi adoravano. Non ho mai conosciuto l’omofobia, non so cosa sia, forse perché mi comporto in un certo modo, senza urtare la mentalità delle persone. Ma ho aperto molte porte». Ilinvece l’ha dato «A una. Avevo 19 anni. Fece tutto lei. Tenni la bocca chiusa, con la lingua mi faceva schifo. Non provai niente, anzi mi fece senso». La volta buona C’erano anche ragazzi che gli facevano la corte «ma non ...