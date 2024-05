L' Italia non firma il testo Ue sull' omofobia - Gender come la legge Zan | il Pd insorge

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 18 maggio 2024) L', insieme a un terzo degli Stati membri, nonla dichiarazione europea per la promozione delle politiche a favore delle comunità Lgbt+. Per il ministero della Famiglia, ilricalca laZan. Posizione chiarita dalla stessa ministra Eugenia Roccella che spiegail governo non abbia intenzione un documento «che riguarda la negazione dell'identità maschile e femminile, che tante ingiustizie ha prodotto nel mondo, in particolare ai danni delle donne. La sinistra usa la sacrosanta lotta contro le discriminazioni legate all'orientamento sessualefoglia di fico per nascondere il suo vero obiettivo: cioè il». Parole che vengono confermate dai fatti, considerando che lo stesso governo è favorevole, invece, a una dichiarazione atta a ...