Inter - Marotta | Zhang non ci fa mai mancare null - poniamo le basi per continuare a vincere|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 18 maggio 2024) 2024-05-17 12:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’viene celebrata per lo Scudetto della seconda stella. Ieri sera, Lautaro, Thuram e Frattesi hanno ritirato il Premio Genlteman. Domenica dopo la partita con la Lazio a San Siro ci sarà la consegna della coppa dello Scudetto. Intanto questa mattina al Comune di Milano la squadra di Simone Inzaghi viene premiata con l’Ambrogino d’oro. SALA – Il sindaco Beppe Sala ha dichiarato dal palco: “Sono un po’ imbarazzato, devo cercare di essere istituzionale ma il mioismo viene fuori. Pensavo a mio padre, che aveva paura di volare e riusciva a prendere l’aereo solo per seguire l’all’estero. Complimenti a tutti, parto dai giocatori, non solo perché avete vinto ma ...