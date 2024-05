Slovacchia | ministro Difesa - ‘prossime 48-72 ore cruciali per guarigione Fico’

(Di sabato 18 maggio 2024) Bratislava, 18 mag. (Adnkronos) – “I prossimi due o tre giorni sarannoper ladi Robert Fico perché le sue condizioni sono ancora gravi”. Lo ha dichiarato in un video pubblicato sulla pagina Facebook del partito Smer ildellaslovacco, Robert Kalinak, a proposito del primovittima tre giorni fa di un attentato che lo ha lasciato gravemente ferito. Kalinak, sottolineando che con la seconda operazione Fico ha fatto “un piccolo passo verso una prognosi positiva”, ha annunciato per la prossima settimana una riunione del governo, con una sessione straordinaria dedicata ai fondi europei. L'articolo CalcioWeb.

