Ultime Notizie Roma del 18-05-2024 ore 07 | 10

(Di sabato 18 maggio 2024)Daily News radio giornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Italia con altri otto paesi europei non ha firmato la dichiarazione per la promozione di politiche europee a favore della comunità lgbtq presentata dalla presidenza belga I 27 paesi membri dell’Unione Europea la non firmare la dichiarazione sono stati anche Ungheria enia Bulgaria Croazia Lituania Lettonia Repubblica Ceca e Slovacchia la dichiarazione era stata preparata in occasione della giornata mondiale contro l’omofobia e la transfobia e la bifobia il no Arriva nonostante l’Italia lo scorso 7 maggio avesse aderito alle dichiarazioni contro l’omofobia transfobia bifobia del servizio di azione esterna e l’Unione europea e dei 27 con cui grandi paesi europei si impegnano ad attuare strategie nazionali per le persone lgbtq oltre che a sostenere la ...