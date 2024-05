L' autovelox incastra Fleximan | chi è l' uomo che abbatteva i rilevatori di velocità

(Di sabato 18 maggio 2024) Con glinon aveva pietà. In un anno ne avrebbe messi fuori uso cinque. Ieri però "" è stato individuato e denunciato da carabinieri di Adria e dal Nucleo operativo radiomobile. Nei confronti Enrico Mantoan (nella foto), 42 anni di Padova, ma residente nel Polesine noto per la vicinanza a Forza Nuova, pende l'accusa di danneggiamento. Tutti gli episodi contestati sono stati compiuti nella provincia di Rovigo: il primo risale alla notte tra il 18 e il19 maggio 2023, quando a Bosaro lungo la stradale 16 venne danneggiato l'apparecchio preposto alla rivelazione delladei veicoli. Esattamente due mesi dopo «» colpisce ancora e sempre a Bosaro. In seguito, a ridosso della vigilia di Natale, vengono abbattuti glidi Corbola e Taglio di Po. Infine il caso di ...

Fleximan , l’ignoto che nella notte abbatteva gli autovelox in provincia di Rovigo nel Veneto e poi imitato anche in altre regioni, dalla Liguria all’Emilia Romagna, è stato individuato e denunciato dai carabinieri. Esaltato sui social come una ...

Le forze dell’ordine di Rovigo avrebbero Identificato il fantomatico Fleximan, accusato di aver danneggiato una serie di autovelox in Veneto. Si tratterebbe di un Padova no con precedenti penali di 42 anni, residente nel Rodigino, Identificato ...

I carabinieri hanno individuato una delle persone che distruggeva gli autovelox nel Nord Italia, conosciuto come Fleximan

Fleximan, l'autovelox lo incastra: chi è l'uomo che abbatteva i rilevatori di velocità - Fleximan, l'autovelox lo incastra: chi è l'uomo che abbatteva i rilevatori di velocità - Con gli autovelox non aveva pietà. In un anno ne avrebbe messi fuori uso cinque. Ieri però "Fleximan" è stato individuato e denunciato da carabinieri di Adria e dal Nucleo operativo radiomobile. Nei c ...

Preso il "Fleximan" di Rovigo. Ha abbattuto cinque autovelox - Preso il "Fleximan" di Rovigo. Ha abbattuto cinque autovelox - Lo avevano subito battezzato, con il soprannome «fleximan», ma dopo il danneggiamento di numerosi autovelox in Veneto nessuno era riuscito a risalire alla sua identità. Ieri il presunto responsabile ...

Fleximan, indagato Enrico Mantoan: per la Procura è stato lui a danneggiare gli autovelox. «Incastrato dalle telecamere» - Fleximan, indagato Enrico Mantoan: per la Procura è stato lui a danneggiare gli autovelox. «incastrato dalle telecamere» - L’ultimo colpo gli è stato fatale. A incastrare Fleximan, infatti, sarebbe stata la telecamera vicina all’autovelox assaltato a Rosolina (Rovigo), sulla Romea, la notte del 3 gennaio 2024. Da lì, i ...